Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха звезда вернулась домой, в Киев и принялась активно тренироваться и хвастаться кадрами, сделанными еще несколько недель назад. Так, в этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм ролик с "преображением".

В разделе Стори появились кадры того, как Настя красится и какие косметические средства использует.

Так, в ролике Каменских показала непосредственный процесс преображения и того, как наносит макияж. Сам процесс звезды оригинально записала на камеру, удивив поклонников изначальным видом до нанесения макияжа.

Певица позировала в обычной одежде, показывая, как при помощи кисточек подвела скулы, затем взялась за тушь для ресниц, слегка накрасила губы помадой, после чего освободила свои кудри и одарила зрителей яркой улыбкой.

В последнее время звезда постоянно выкладывает ролики из приложения "Тик-Ток", экспортируя их в Инстаграм и подогревая интерес к своим новым песням.

Для этого звезда не только оставляет различные ссылки в постах в качестве рекламы, но еще и сама меняет имидж один за другим, чтобы на представленную мини-рекламу было интересно смотреть.

К примеру, в этот раз артистка позировала в одном белье и поэтапно показывала, как одевается для прогулки в свободный от работы день.

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