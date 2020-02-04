Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая является супругой пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, прихвастнула отменной физической формой

Российская фигуристка порадовала своих поклонников, показав откровенные кадры с тренировки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известной спортсменки.

На фото Татьяна предстала в облегающей спортивной форме - ярком топе и темных лосинах, с собранными в пучок волосами, в кроссовках. Упражнялась знаменитость на коврике, приняв весьма откровенную и физически не простую в выполнении позу:

«Поза полумесяца — довольно непростая асана, поэтому не подготовленным я рекомендую делать изначально ее с подстраховкой. Польза: Поза полумесяца укрепляет мышцы ног…», - продолжительно подписала свой пост известная россиянка.

В комментариях к публикации масса, как положительных, так и отрицательных ремарок - многие пишут о том, что "Навка красиво стареет", некоторые - что "тратит слишком много и любит похвастаться в сети", есть и такие, которые ее считают "эталоном женственности". Были и такие, которые спросили показывает ли она позу из Камасутры.

Ранее сообщалось о том, что звезда отдыхает Мальдивах со своей дочерью от Пескова Надей. Ежедневно фигуристка публикует фото и видеоотчеты с отдыха, где она занимается спортом, наслаждается прекрасными видами, шикарными напитками и едой.

Последнее видео Навка опубликовала в понедельник, 20 января. Звезда написала: «Всем хорошего настроения!!! Ведь сегодня понедельник». Свой пост она сопроводила видео, на котором она зажигательно танцует с мальдивскими артистами. Видно, что Навка выходит со своего места и направляется к сцене, где присоединяется к экзотическому выступлению. 44-летняя артистка одета в короткое оранжевое платье.

Отметим, что пользователи сети поделились на два лагеря. Одни хвалили фигуристку за позитивное отношение к жизни и прекрасный вид, а другие возмущались, что звезда постоянно разъезжает по дорогим курортам.

«Гуляем на денежки народа!», - интересуются фанаты.

Напомним, что полураздетая Татьяна Навка показала все свое мастерство: "освоила с удовольствием".

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