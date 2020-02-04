Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, а сейчас DJ NANA, показа свои умения на загородной трассе

На фото Анастасия позирует верх ногами на одной руке, при этом раздвинув ноги в воздушном шпагате. Кумейко в этот раз была в черном боди с поясом, белом пальто или чем-то подобном, а также больших сапогах. На фоне можно увидеть деревья по окраинам трассы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото все было аналогично, кроме одного - Анастасия стояла на двух руках.

"Никаких почему. 1 или 2?", - кратко подписала фото Кумейко.

Фанаты успели поставить почти четыре тысячи лайков и оставить несколько комментариев:

"Достала со своими шпагатами! Тебе в блондинку осталось покраситьса и будешь как Волочкова", "Два конечно же)", "Интересно все ли приближали ?)) жаль нет такой функции чтобы смотреть сколько людей это сделали)) ps ты как всегда", "Анастасия, придумала новый дорожный знак", "Называется "привстать на дорожку". Я за номер 1. Потому что утепляться нужно-везде!))".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко поразила откровенным танцем на кухне.

Так, певица танцует в одном белье и длинной юбке, выставив напоказ роскошные формы. Обратим внимание, что кадры она подписала как «танцы у холодильника». Так Кумейко делает со всеми видео, на которых она танцует у себя на кухне.

Уточним, что поклонники звезды не особо комментировали откровенный танец кумира, хотя и активно лайкали его.

Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, а сейчас DJ NANA, показала идеальную растяжку.

На фото Анастасия позирует в длинном латексном плаще на фоне стены. При этом она задрала ногу и поставила ее на дверь выше головы. Кумейко также была в туфлях и фуражке, похожей на полицейскую.

Напомним, соблазнительная экс-Nikita раздвинула ноги и поигралась своим достоинством

А еще Politeka писала, что экс-Nikita без белья посветила роскошными формами на камеру

Также Politeka сообщала, что бесстыжая экс-Nikita устроила откровенные танцы в одном халате



