Сестра умершей от рака Жанны Фриске Наталья опубликовала фотографии с отдыха
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram Натальи Фриске (instagram.com/friske_natalia/)
"Главное выбрать правильный ракурс для фото", - написала Наталья в комментарии к фото в откровенном купальнике.
На фото девушка снята с верхнего ракурса на фоне моря. Судя по подписи к фото Наталья отдыхает на Шри-Ланке.
На ней красуется несколько старомодный черный купальник, который совершенно не скрывает роскошную грудь и другие прелести девушки. Глаза Наталья прикрыла черными очками.
В комментариях к фото поклонники развернули целую дискуссию относительно пристойности фото.
"Ужас! Такое демонстрировать!", - написала одна из блогеров, на что Наталья лишь иронично прокомментировала "Кошмар, кошмар".
" Даже ракурс не спас толстый лобок", -пишет другой подписчик. "ахахахах)) я такая жирная, что даже лобок жирный", - опять иронична Фриске.
"Хорошего отдыха вам!!а что бы вам не писали гадости на нужно выкладывать фото почти полуголой....", - отметили другие подписчики.
У Фриске тут же нашлись защитники.
"комментарии конечно даааааа... Бабы,идите чмокните деток своих или отдайтесь уже кому-нибудь, если совсем не кому...может подобреете...ну это уже верх идиотизма писать мнение,о котором вас никто не спрашивает...а в лицо слабо? P.S.Наталья,фото огонь! И ракурс,и купальник,и загар,и лобок".
Как известно, сестра покойной Жанны Фриске несколько раз пыталась начать карьеру певицы. В последний раз она появилась на сцене в образе, очень похожем на сестру. Из-за этого девушку сильно критиковали в социальных сетях и российском шоу-бизнесе.
Напомним, что сестра Жанны Фриске решилась на отчаянный шаг, ее умоляют вернуться: «Вас не хватает...".
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