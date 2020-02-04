Лучше бы она такое не показывала

Сестра умершей от рака Жанны Фриске Наталья опубликовала фотографии с отдыха

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram Натальи Фриске (instagram.com/friske_natalia/)

"Главное выбрать правильный ракурс для фото", - написала Наталья в комментарии к фото в откровенном купальнике.

На фото девушка снята с верхнего ракурса на фоне моря. Судя по подписи к фото Наталья отдыхает на Шри-Ланке.

На ней красуется несколько старомодный черный купальник, который совершенно не скрывает роскошную грудь и другие прелести девушки. Глаза Наталья прикрыла черными очками.

В комментариях к фото поклонники развернули целую дискуссию относительно пристойности фото.

"Ужас! Такое демонстрировать!", - написала одна из блогеров, на что Наталья лишь иронично прокомментировала "Кошмар, кошмар".

" Даже ракурс не спас толстый лобок", -пишет другой подписчик. "ахахахах)) я такая жирная, что даже лобок жирный", - опять иронична Фриске.

"Хорошего отдыха вам!!а что бы вам не писали гадости на нужно выкладывать фото почти полуголой....", - отметили другие подписчики.

У Фриске тут же нашлись защитники.

"комментарии конечно даааааа... Бабы,идите чмокните деток своих или отдайтесь уже кому-нибудь, если совсем не кому...может подобреете...ну это уже верх идиотизма писать мнение,о котором вас никто не спрашивает...а в лицо слабо? P.S.Наталья,фото огонь! И ракурс,и купальник,и загар,и лобок".

Как известно, сестра покойной Жанны Фриске несколько раз пыталась начать карьеру певицы. В последний раз она появилась на сцене в образе, очень похожем на сестру. Из-за этого девушку сильно критиковали в социальных сетях и российском шоу-бизнесе.

Напомним, что сестра Жанны Фриске решилась на отчаянный шаг, ее умоляют вернуться: «Вас не хватает...".

Как сообщала Politeka, сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».

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