Надя Дорофеева решила немного побаловаться на камеру
Популярная украинская певица Надя Дорофеева решила показать поклонникам личные кадры, вероятно, со съемок.
На опубликованном Надей видео в сториз видно, как артистка "зажигает" в леопардовых лосинах и черном бра - именно ли Дорофеева исполняет пикантный танец - на кадрах не разобрать. Но это очень вероятно.
Так на видео темноволосая артистка или же - артистка в парике "трусит" своими аппетитными округлостями, падает на пол, извивается всячески и откровенно позиует при этом на камеру.
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Кроме этого видео, в сториз Нади появились кадры, где певица сидит с широко расставленными ногами в розовых штанах. Судя по подписям Нади к эти снимкам, она что-то хотела сказать поклонникам и спросила, что имеено своими телодвижениями на фото она демонстрирует.
Отметим, что так как все вышеупомянутые кадры были опубликованы в сториз, у фанов солистки "Время и Стело" не было возможности комментировать эти кадры. Но ранее они неоднократно отмечали, что Надя - кумир молодежи и невероятная красавица.
Ранее артиска покрасовалась перед камерой в откровенных пляжных нарядах.
Так на новом опубликованном Надей видео она позирует, примеряя на свое подтянутое тело разнообразные купальники - файл оформлен с помощью популярного приложения. Таким образм, Дорофеева молниеносно меняет купальники и пританцовывает под известный англоязычный трек.
Помимо того, что исполнительница показала свою явную худобу и стройные ножки, а также частично "сверкнула" грудью и все-таки она еще и заставила своих фанов сомневаться "не беремена ли звезда?". Поводом для сомнений послужил округлившейся животик певицы.
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