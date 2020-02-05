Всплыло пророчество легендарного предсказателя, который пытался предупредить мир о фатальных событиях

Немецкий экстрасенс Алоис Ирльмайер из Боварии, умерший в 1959 году при жизни строил фонтаны и помогал по снимкам искать пропавших без вести после Второй мировой. Он мог видеть картинки будущего, которые показали ему, что мир должен взорваться, но перед этим будет один из самых успешных годов в истории человечества.

В свое время он даже предсказал начало Первой и Второй мировой войны.

По прогнозам "боварского пророка" в будущем мусульманские войска должны двинуться на Западную Европу, а позже на Китай. При этом для завоевания Индии будет применено биологическое оружие. В то же самое время, Иран и Турция сойдутся в войне, а Российскую Федерацию всколыхнет революция и война внутри страны.

Также Ирльмайер предсказывал, что в будущем российские войска неожиданно нападут на Западную Европу и начнут продвигаться к Рейну и Дунаю. На помощь европейцам придут силы США, которые применят химическое оружие. Конфликт закончится проигрышем России.

Также ранее сообщалось, что известный астролог и алхимик Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, более известный под псевдонимом Парацельс предсказал миру конец света.

По его прогнозам придет война с Востока. Кроме того, мир всколыхнут катаклизмы, которые погубят миллионы человеческих жизней.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.