Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, девушка экс-вице премьера Павла Розенко, поделилась фото в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Insragram Лебедь (instagram.com/elena_kristina_lebed/)

Лебедь решила поиграть с аудиторией и опубликовала достаточно провакционное фото. На нем телеведущая сидит на шкафу в одном купальнике с крупным мужчиной, на котором из одежды красуются одни трусы. Комплекцией мужчина напоминает возлюбленного Лебедь, бывшего вице-премьера Павла Розенко, однако лицо заретушировано.

"Народ, нужно ваша помощь для справедливости )) Какой конец фразы смешней (1,2,3), если начало такое:

ФОТКИ С ТУРЦИИ НА ТЕЛЕФОНЕ НАДО СОХРАНИТЬ! ПОТОМУ ЧТО... 1) там остались фотки с Сулейманом 2) я их не все выставила в Инстаграмм3) Турция меня еще раз не выдержит", - написала Елена-Кристина.

Также она прокомментировала и загадочное фото. "А фотка поста - спойлер пятого сезона «Аферисты в сетях»", - интригует Лебедь.

Пользователи принялись в комментариях оставлять свои варианты ответов, среди которых 3 оказался самым популярном. Впрочем, подписчики не смогли пройти мимо самого фото и загадочного мужчины.

"На Сулеймана явно не похож )"

Также много вопросов касалось выхода нового сезона передачи "Аферисты в сетях", которую ведет Лебедь.

"Когда выйдет новый сезон,жду с нетерпением?", "Когда выйдет новый сезон, Кристина? Скажите, пожалуйста".

Эти вопросы ведущая проигнорировала. Напомним, что в телепрограмме Елена-Кристина занимается разоблачением разные афер в интернете, намеренно прикидываясь незадачливой жертвой.





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