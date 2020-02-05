Известная украинская певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новые кадры с отдыха

На кадрах Котова позирует в цветочном платье. Она ходит по берегу моря и показывает домики на воде, бассейн и природу Мальдив. Волосы Татьяна решила не собирать в хвост, а оставила распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под кадрами:

"Обожаю твою улыбку, ведь она повод появления улыбки на моем лице", "Моя девочка", "Шикарна", "Какая вы красивая , солнечная, сияющая", "Очаровательная", "Очень красивая, необыкновенная", "Светлая как лучик солнца)))", "Море и солнце, и вечно голубое небо головой".

Ранее мы сообщали, что Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, поделилась новым жарким фото в черных цветах.

На фото Котова позирует на стуле в черной юбке и топе с большим разрезом. Волосы Татьяна решила оставить распущенными. На фото можно оценить идеальные ноги певицы, которые оказались без обуви. На фоне можно увидеть красные здания, немного растительности рядом с ними и брусчатку.

Сообщалось, что экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова зажгла на отдыхе.

"Зажгла", прямо сказать, своеобразно - не танцевала, пела или резвилась с мужчинами, нет, всего лишь лежала в постели, но как лежала...

Так на новом опубликованном кадре знаменитость нежится в постели, при этом видна одна ее грудь - поклонники исполнительницы предположили, что та, полностью разделась и лишь немного "спряталась" за белыми простынями.

Но даже совершенно потрясающее тело звезды сети ничто в сравнении с тем живописным закатом, на фоне которого она позировала. Артистка многих в заснеженной России подразнила своим жарким - во всех отношениях этого слова - снимком.

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