Скандальная российская актриса и жена Гарика Бульдога Харламова Кристина Асмус решилась на каминг-аут

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Вчерашний пост подтолкнул меня на сегодняшний. Трушность в моде, говорите? Оукей. Тогда вот вам каминг-аут.

«Я постоянно говорю о том какой прекрасный цифровой век 📲🤖 Всё есть, всё можно достать. Но при этом я вообще не умею пользоваться айфоном и компьютером 💻🤷🏼‍♀️ Максимум - позвонить, сфоткать и будильник )))))))) Ну и фонарик иногда. А вот одновременно сфоткать и фонарик - уже недостижимое чудо для меня», - отметила она.

Обратим внимание, что поклонники Асмус по-разному отнеслись к откровению кумира.

«нафига это рассказывать, не пойму», «У меня дедушка такой же динозавр. Позвонить, да сфотографировать может. В интернете что-то поискать. Но есть один нюанс, ему 71 год», «такая же ерунда», «не переживайте, вы не одна такая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, актриса Кристина Асмус рассказала, как чуть не потеряла телефон во время отдыха на Мальдивах.

Об этом звезда сериала «Интерны» написала на своей странице в Инстаграм. По словам Асмус, ее телефон перестал работать. А вместе с ним умерли важные контакты, фото и видео.

«Я вас умоляю, делайте бэкапы всех фото, видео, заметок и контактов, которые вам важны! Сохраняйте все на эти..как их там...айтюнсы или айклауды, пользуйтесь облаками, флешками, жестким дисками и всем, чем только можно! Меня, блин, предыдущий случай (когда у меня безвозвратно удалилось более 13 тысяч файлов) вообще ничему не научил!», - отметила актриса.

По ее словам, ей удалось спасти телефон, хоть все вокруг и говорили, что ему пришел конец. Асмус отметила, что гаджет спасали два дня лучшие айтишники, которых она сумела найти на Мальдивах.

Напомним, что Кристина Асмус в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".

Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.

Также Politeka писала, что исхудалая Асмус изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".