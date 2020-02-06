Астролог Павел Глоба определил, каким знака Зодиака стоит опасаться неприятностей в феврале

Гороскоп подскажет, кому из знаков Зодиака необходимо повнимательнее отнестись к финансовой сфере своей жизни.

Именитый астролог Павел Глоба считает, что люди, рожденные под определенными знаками Зодиака, должны поберечь свои кошельки до конца февраля.

одиночество, грусть, женщина, депрессия, зима

Популярные статьи сейчас

Украинская Кардашьян присела и без стыда расставила ноги на камеру: «Это чистый кайф»

Звезда "Сватов" изменился до неузнаваемости: "побитый жизнью старик", фото поражает

Кравец из "Квартал 95" застукали за неожиданным занятием прямо в баре: "Как рыба в воде"

Экс-возлюбленный Королевой снова женится: «младше его на 22 года..»
Показать еще

Близнецы

У представителей этого знака Зодиака деньги начнут уходить, как вода сквозь пальцы. Астролог посоветовал им воздержаться в этом месяце от крупных покупок, необдуманных трат и денежных вложений. Если этого не сделать, то представители этого знака Зодиака могут понести огромные убытки.

Ко всему прочему, представителям этого знака Зодиака следует быть очень осторожными, в делах, которые требуют точности и ответственного подхода. Например дел связанных с бизнесом и торговлей.

одиночество, грусть, женщина, депрессия, зима

Львы

Астролог считает, что представителям этого знака стоит повременить с рискованными делами. Ведь удача может отвернуться от них. Желательно браться за проверенные проекты, да и то лучше не крупными.

В авантюрные дела, а также в новые начинания Льву до конца календарной зимы лучше не ввязываться. Ко всему прочему, не стоит браться за азартные игры, ведь любая такая затея может закончиться потерей всех финансов.

одиночество, грусть, женщина, депрессия, зима

Рыбы

В представителей этого знака Зодиака в феврале все будет не так однозначно, ведь в финансовой сфере их может ожидать и резкий скачок вверх, и резкий скачок вниз. Чтобы перемены оказались приятными, им не стоит хвататься за первое же заманчивое предложение, не проверив: не кроется ли в нем подвох.

Кроме того, представителям этого знака Зодиака лучше избегать дел для которых необходимо везение и удача.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.