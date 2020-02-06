Астролог Павел Глоба определил, каким знака Зодиака стоит опасаться неприятностей в феврале

Гороскоп подскажет, кому из знаков Зодиака необходимо повнимательнее отнестись к финансовой сфере своей жизни.

Именитый астролог Павел Глоба считает, что люди, рожденные под определенными знаками Зодиака, должны поберечь свои кошельки до конца февраля.

Близнецы

У представителей этого знака Зодиака деньги начнут уходить, как вода сквозь пальцы. Астролог посоветовал им воздержаться в этом месяце от крупных покупок, необдуманных трат и денежных вложений. Если этого не сделать, то представители этого знака Зодиака могут понести огромные убытки.

Ко всему прочему, представителям этого знака Зодиака следует быть очень осторожными, в делах, которые требуют точности и ответственного подхода. Например дел связанных с бизнесом и торговлей.

Львы

Астролог считает, что представителям этого знака стоит повременить с рискованными делами. Ведь удача может отвернуться от них. Желательно браться за проверенные проекты, да и то лучше не крупными.

В авантюрные дела, а также в новые начинания Льву до конца календарной зимы лучше не ввязываться. Ко всему прочему, не стоит браться за азартные игры, ведь любая такая затея может закончиться потерей всех финансов.

Рыбы

В представителей этого знака Зодиака в феврале все будет не так однозначно, ведь в финансовой сфере их может ожидать и резкий скачок вверх, и резкий скачок вниз. Чтобы перемены оказались приятными, им не стоит хвататься за первое же заманчивое предложение, не проверив: не кроется ли в нем подвох.

Кроме того, представителям этого знака Зодиака лучше избегать дел для которых необходимо везение и удача.

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