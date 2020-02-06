Звезда сериала "Бригада" и многих другие телевизионных многосерийных фильмов Алексей Кравченко признался, что изменял первой жене – в откровениях Лере Кудрявцевой артист не скрывал эмоций

Об этом он сказал в эфире программы «Секрет на миллион», которая готовится к выпуску. Так по данным россСМИ, Алексей особо не сожалеет о произошедшем и говорит, что детям от первого брака внимание уделяет, как прежде:

«Может, проблема во мне? Что я такой негодяй? Изменяю… Дети брак не держат. Я влюбился в Надежду с первого взгляда и просто не мог отказаться от этого чувства. Были моменты, когда говорил себе, что это неправильно, нужно остановиться, но не получалось».

Отмечается, что со своей любовницей актер до сих пор вместе - уже 14 лет. Алексей и Надежда так и не поженились, у женщины есть дочь от предыдущих отношений и у них в семье, все ладится, уверяет актер:

«…Наши дети прекрасно общаются друг с другом, мы проводим вместе все семейные праздники. Важно понимать, что ты уходишь от жены, а не от детей. Им все так же необходима забота мамы и папы», – передает слова актера StarHit.

Ранее сообщалось и о личных переживаниях ведущей Кудрявцевой, связанных со здоровьем. Она жалеет о том, что 15 лет назад легла под нож пластического хирурга. По словам знаменитости, у нее тогда была красивая грудь.

«Я вошла в новый год чистая как майская роза! Я очень довольная и, слава богу, что избавилась от этих жутких "балконов"», – заявила она в интервью журналистам российского телеканала МУЗ-ТВ.

В декабре врачи обнаружили, что один из грудных имплантов Кудрявцевой порвался около 5-6 лет назад и растекся по мышцам. Никакая боль и симптомы не присутствовали, кроме обычной головной боли и упадка сил, которые присущи всем жителям мегаполиса. Однажды она зашла почитать исследования о маммопластике и решилась на МРТ.

«Это была не просто операция - раскрыли импланты, сняли - и всё. У меня в одной груди был порван имплант, он растекся, хотя хирурги кричат, что он не может растечься. Он не может растечься за год, но у меня это было долго. Я об этом не знала. И поэтому он мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц», – шокировала подробностями телеведущая.

Отметим, что на интервью она пришла в закрытом брючном костюме красного цвета с черным топом, а не с декольте, как вошло у нее в привычку.

Как мы ранее писали, Лере, которая ранее встречалась с популярным российским певцом Сергеем Лазаревым, понадобилась срочная операция по удалению груди, теперь же – у нее жизнь, можно сказать, что началась новая и с трудностями звезда справилась, более того, утверждает она, мужу ее обновленный бюст – очень нравится:

«Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же», — признается Кудрявцева.

Лера также призналась, что не хочет делать новую грудь и о том, что ее устраивает небольшой размер.

Также отмечается, что, благодаря огласке, как оказалось, с проблемой, такой, как у Леры сталкивались и много других женщин:

«За последнее время объявились и другие женщины, у которых появились схожие проблемы. Оказалось, что еще 10-15 лет назад эта операция не была так изучена, и всем обещали «пожизненную» гарантию на импланты, а также никто не говорил, что их нужно менять раз в семь-девять лет», - идет речь в материале.

"Это была не просто операция - раскрыли импланты, сняли - и всё. У меня в одной груди был порван имплант, он растекся, хотя хирурги кричат, что он не может растечься. Он не может растечься за год, но у меня это было долго. Я об этом не знала. И поэтому он мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в такую кашу", - удивила правдой Лера.

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

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