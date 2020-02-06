Человечество в скором времени встретит конец света, о чем предупредил легендарный пророк

Иранец Салман Салехигударза предсказал, что ждет человечество в ближайшие пять лет. Старец предупреждал, что если люди не одумаются, то планета сама сделает все возможно, чтобы избавится от них.

Стоит отметить, что пророчества прорицателя начали сбываться, ведь ранее он предрекал извержений вулканов, пепел от которых закроет солнечный свет.

"Совсем скоро на Востоке проснутся вулканы. И это будет не Божья воля. Это будет реакция Земли на то, что мы здесь творим. И с каждым годом это будет все заметнее",- предсказывал иранский пророк.

В подтверждение пророчеству на Филиппинах совсем недавно проснулся второй по величине вулкан Тааль. Его извержение пришлось на 12 января.

"Человечеству грозит сумрак и голод. Проснувшиеся вулканы это не гнев всевышнего – это планета пытается избавиться от человечества, которое наносит ей вред", – заметил пророк.

Ко всему прочему, он говорил, что в течение ближайших пяти лет в мире будет большое количество извержений,а огонь и пепел ждет очень многих людей.

Также ранее сообщалось, что известный астролог и алхимик Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, более известный под псевдонимом Парацельс предсказал миру конец света.

По его прогнозам придет война с Востока. Кроме того, мир всколыхнут катаклизмы, которые погубят миллионы человеческих жизней.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.