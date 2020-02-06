Российская актриса Кристина Асмус предстала перед фанами в купальнике

Супруга известного комика Гарика Харламова покрасовалась в бассейне за завтраком. Об это пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Instagram.

На снимке Кристина позировала в светлом, вероятно, сдельном купальнике и в стильной солнцезащите, а перед ней виднелась ниша на воде: на условном подносе - было множество всяких вкусностей, в том числе, экзотических фруктов:

«Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂», - подписала Асмус свое красочное фото с отдыха.

Как известно, сейчас российская актриса отдыхает с семьей на Мальдивах и регулярно - практически ежедневно - постит в популярной соцсети эффектные кадры с курорта. Похоже, Кристине отдыхается прекрасно - ее фото в купальнике набирает тысячи лайков и сотни комментариев, а свежее с завтраком - всего за несколько часов после публикации - уже успело разнестись в различные фан-клубы артистки и комика Харламова.

Отдых молодой артистке как нельзя сейчас кстати - ранее мы писали о том, что Асмус попала в больницу. После продолжительного скандала, видимо, организм российской артистки начал сдавать.

Так на новом опубликованном фото актриса предстала перед публикой в пиджаке с глубоким декольте и ярким макияжем, но сразу же отметила для подписчиков, что фото не из режима реального времени:

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит ‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция…», - пишет Асмус.

Артистка отметила, что она в ужасном состоянии сейчас и круглосуточно находится под капельницами с несбиваемой температурой.

Поклонники артистку, поддержали. Пишут, чтобы та держалась и выздоравливала поскорее.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

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