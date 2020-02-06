Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, похвасталась новыми кадрами с отдыха

На фото Светлана позирует практически без одежды, прикрыв тело только розовым купальником и большими солнцезащитными очками. Лобода одной рукой взялась за них, а второй, скорее всего, делала селфи. Можно также увидеть ногу певицы, которая оказалась в песке. На фоне виднеются пальмы и зонты от солнца, а также стульчики. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Шэрон Стоун: «Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее». Надеюсь Вы также считаете , девочки", - написала Света под фото.

Фанаты успели поставить более 50 тысяч лайков под фото и написать множество комментариев:

"Ну такая вы мечта, мне прям плохо", "Бесподобная наша Лобода", "Смуглая какая!", "Шоколадка прям уже. Вторая фотка оч нра-счастье на лице)", "Светлана Сергеевна, Вы бесценна!", "Полностью согласна", "Четкая", "Женщина бесценна", "Абсолютно", "Фраза хорошая)) Смотрю на ваши фотки из Мексики, Светлана, и прям воспоминания нахлынули, я там с 2013-2014 год была)".

Ранее мы сообщали, что Лобода показала маленькую Тильду во всей красе, удивив видом.

В этот раз счастливым фото со своей младшей дочерью Светлана поделилась несколько часов назад в Инстаграм, чем немало удивила сеть, ведь Тильду артистка практически не показывает в Инстаграм, а ее лицо скрывает по сей день.

Звезда позировала без макияжа, привычно скрыв глаза за солнцезащитными очками, а также надела стильный халат. Маленькая Тильда же позировала спиной к камере, мило держась за маму в белой одежде, умилив тем самым сеть.

Напомним, Лобода показала, с кем на самом деле развлекается на отдыхе

А еще Politeka писала, что Лобода едва удержала пышные формы в облегающем белье

Также Politeka сообщала, что Лобода удивила кадрами повзрослевших дочерей на отдыхе



