Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская появилась в компании молодого доктора

Фото из бассейна певица опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka . На снимке Каминская в одном купальнике плавает в бассейне. Рядом с ней ортопед Валентин Рогозинский, который сделал селфи на фоне артистки.

«Специалист вы отличный, но фотограф такой себе. Единственная нормальная фотка и то нормальный на ней только Вы. Боюсь пресса не оценит», - написала Каминская, решив таким образом заинтриговать поклонников.

Фолловеры в комментариях сразу принялись обсуждать, является ли Рогозинский новым мужчиной Каминской, которая недавно развелась со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

«Опять доктор? Что ж такое», «И тут переходы на страницу доктора взлетели до небес», «Скоро доктор клинику откроет, у меня такое предчувствие!», «Он нашел похожую на Тебя, а ты похожего на Него», «Такой брутал в басике...чего не скажешь по фото на странице... хорохорится рядом с такой дамой! Ох и павлины )», - пишут пользователи сети.

Интересно, что Рогозинский тоже оставил комментарий под общим фото.

«Не каждый день делаю фото в джакузи. Пресса опять не будет женить?)», - написал он.

Каминская не растерялась, заметив, что пресса может их даже обвенчать.

Известно, что Рогозинский работает заведующим отделом ортопедии и травматологии в клинике ISIDA.

Отметим, что с 2014 года Слава была замужем за Эдгаром Каминским. В браке у них родилось двое детей. Летом 2019 года пара объявила о своем разводе. При этом Каминский уже успел найти замену своей жене. Его новой пассией стала арт-директор бренда Jean Gritsfeldt Ольга Богатая.

Напомним, что пышногрудая Каминская из «НеАнгелов» ошарашила кадрами с «новым» лицом: «травести-дива».

Ранее Politeka сообщала, что Каминская в малиновом платье свела с ума дерзкой сменой имиджа.

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