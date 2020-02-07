Регина Тодоренко пожаловалась на отдых с сыном

Популярная украинская ведущая Регина Тодоренко отдыхает с сыном и сестрой на Мальдивах. Но она не столько делится фото в купальнике, сколько историями о своем главном мужчине – сыне Майкле.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Папа, не волнуйся, наш сын в надежных медвежьих лапах», – отметила она, показав спящего сына в гамаке у самой воды лазурного цвета.

Также она поделилась историей об укачивании сына перед сном и раскрыла, что долгое время выглядела как зомби.

«Я так много читаю о сне ребёнка, о нормах укладывания и количестве проведённого времени в кроватке... Мы живем в определенном графике, исходя из пожеланий маленького человека и наших семейных традиций. В какой-то период на укладывание уходило очень много времени. Порой я рыдала от бессилия, потом закачивала десятки лекций с рекомендациями. В ход шло все: фитболы, приседания, прыжки и даже гранд плие, но только грудь успокаивала малыша , и он засыпал. Неделю в таком режиме, и я была готова вздернуться от недосыпа и недоеда . Жена похожая на зомби - зрелище не из приятных», – рассказала она иронично.

Также телеведущая раскрыла секрет, как ей удалось справиться с этой проблемой. Она стала перечитывать книгу «Чего Хочет Ваш Малыш», пользуясь советами автора Трейси Хогг, и перед судорожным укачиванием начала делать паузу в 3-5 секунд, чтоб выдохнуть, оценить ситуацию, вдохнуть и с полной уверенностью предпринимать что-то.

«Чуткие мамы меня поймут, когда я скажу, что начала прислушиваться к биоритмам нашего сына и наконец поняла, что пацан вырос, у него появились потребности , о которых он пока не может сказать, но с большим удовольствием кричит», – смеется Тодоренко.

Ее малышу приятно спать, когда шторы плотно закрыты, играет музыка (лучше Шопен «Вальс до Диез Минор»), а комната проветрена по максимуму.

«Даже больше скажу, Майклу нравится , когда в детской дубарь. Ритуалы так важны!!!!! Но это ещё не финал моих умозаключений. P.S.: теперь у нас новый ритуал - сон в гамаке отеля. Сын, явно задумал разорить родителей», – добавила она.

Напомним, Тодоренко вернулась с Мальдив и поиздевалась над россиянами.

Как сообщала Politeka, Тодоренко без Топалова засветилась на отдыхе с другим мужчиной.

Также Politeka писала, что Тодоренко насмешила неудачной позой во время отдыха.