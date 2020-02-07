Астролог Василиса Володина назвала представителей знаков Зодиака, у которых начинается благоприятный финансовый период

Денежный прилив начнется с 9 февраля 2020 года у пятерых представителей зодиакального круга. Рыбы У этого знака Зодиака все, как никогда хорошо, сложится на работе, что и приведет к пополнению их бюджета. Чтобы не упустить момент, вам ни в коем случае нельзя ждать с моря погоды - берите ситуацию в свои руки. Тогда вы сможете обеспечить себя на длительное время.

Скорпион

Начиная со следующей недели вы будете обречены на успех. Скорпионы обретут новый источник дохода, который навсегда изменит их жизнь.

Дева После не очень хорошего периода в жизни вас ожидает небывалый подъем. Ваши старания на работе окупятся сполна - благодаря дополнительному доходу, вы сможете позволить себе все, что планировали.

Лев

Для этого знака Зодиака с понедельника откроется новый финансовый поток. Но, для того чтобы не проморгать удачу вы должны набраться смелости и взять ситуацию под контроль. Не стоит бояться неудачи - все задуманное получится.

Рак

Уже с первых дней новой недели вы ощутите все прелести денежной удачи. Вас ждут достойные предложения по работе, которые откроют вам новое будущее.

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