"Как мало надо в старости"

56-летняя российская певица Лолита Милявская похвасталась селфи с французским модельером Жан-Полем Готье, ради чего ей пришлось погоняться за звездой мира моды

Как передает Politeka.net, Лолита поделилась кадрами своих приключений в микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Так, Готье приехал в Москву со своим шоу - на мероприятии Лолита его и поймала, чтобы сделать селфи. Сначала артистка пожаловалась, что кумир не обращает на нее внимания. Но затем ей удалось добиться своего и, счастливая, она все же сфотографировалась в обнимку с модельером.

Примечательно, что Лолита предстала в несколько растрепанном виде и без макияжа, что не могли не заметить пристальные поклонники.

"Ура!!! Жан-Поль Готье! Я собирала и носила Его вещи!! Я люблю Его украшения!! У меня есть коллекция, которая перейдёт дочери из брючных костюмов!! Представляю, каким будет шоу «Fashion Freak Show», в котором можно увидеть костюмы самых Известных мировых Звёзд! Посмотрите!! Правда, только Питерцам и Москвичам повезло! Все в МДМ!!!", - написала в соцсети Милявская.

Фанаты активно обсуждают кадры с восторженной Лолитой и Готье, и пишут, что чувствуют себя также, когда фотографируются вместе с ней.

"Господи ,почему он должен обратить внимание на растрепанную бабу....🤔и почему это не понятно..." - "а мужчины реагируют только на расстрепаных☝️😂"

"Кто -же из вас круче ?!"

"У меня столько же радости было после селфи с вами!❤️"

"Лолик, ты такая радостная))) Как ребенок)))"

"Боже... Как мало надо в старости."

"Лолита, Вы прелесть! Как маленькая девочка! Так классно!😍"

"👌ЛОЛА, бери его❤️❤️❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Лолита обескуражила фанатов домашним видео, на котором у нее заметили бретельку от бюстгальтера.

Но не только этим певица привлекла внимание публики - те также обратили внимание на то, что артистка постарела. На видео она была без макияжа, что сделало ее внешний вид еще более бледным и выдающим возраст Милявской.

Добавим, Лолита переживает болезненное расставание с молодым мужем, спортсменом и бизнесменом Дмитрием Ивановым. Артистка обвинила его в психологическом насилии, а последней каплей, по мнению Лолиты, стала его измена.

Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».

Как сообщала Politeka, раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой.

Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.