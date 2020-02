View this post on Instagram

Ура!!! Жан-Поль Готье @jpgaultierofficial! Я собирала и носила Его вещи!! Я люблю Его украшения!! У меня есть коллекция, которая перейдёт дочери из брючных костюмов!! Представляю, каким будет шоу «Fashion Freak Show», в котором можно увидеть костюмы самых Известных мировых Звёзд! Посмотрите!! Правда, только Питерцам и Москвичам повезло! Все в МДМ!!!