Певица Анастасия Кумейко, которая раньше была солисткой группы Nikita, порадовала поклонников шпагатом в воздухе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Главное не теряться в непредвиденных ситуациях», – подписала она видео, добавив хештег «мои шторы – мои правила».

Уточним, что на снимке Кумейко в полупрозрачном облегающем черном костюме занимается йогой в воздухе, демонстрируя идеальное тело и растяжку. Ее грудь буквально вываливается из тонкой ткани. Также на опубликованных кадрах певицы и ди-джей засветилась без макияжа, не считая татуажа бровей.

В комментариях полконники написали восхищенные отзывы о ее растяжке.

«Сверх человек!!!❤️ Мне всегда было непонятно, как такое возможно!», «Очень сильно», «Повесилась», «Моя любимка❤️ так приятно видеть!», «

Яка пластика і краса», «Гибкая Настя», «Круто», «Нана, у Вас есть гимнастический опыт с детства?», «Крутяк», А то слева сверху две петли на случай, если кто-то не выдержит нагрузок и захочет повеситься.», «Солидно», «Человек,который попросту заставляет восхищатся собой», «Огнище», «пантера», – отметели пользователи социальной сети под видео.

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На фото Кумейко позирует в длинных черных сапогах, свитере и шортах. Волосы в этот раз Анастасия распустила. На фоне можно увидеть большой стул со спинкой, а по бокам сухие растения. Певица решила отвести взгляд от камеры в бок.

"Маскируюсь под хорошую девочку", - подписала кратко пост Кумейко.

Фанаты успели поставить более 900 лайков и написали несколько комментариев:

"Надолго, Настя?", "Это прекрасно", "Не надо маскироваться, красавица, вы великолепны в любом образе,главное что у вас в сердце и душе!", "Ты самая хорошая девочка", "Nana огонь".

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