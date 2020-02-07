Российская балерина Анастасия Волочкова показала, как проходят репетиции спектакля

Фото из закулисья она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото Волочкова сидит на шпагате внутри большой клетки. Сзади нее стоит мужчина. Он слишком близко, почти вплотную, подошел к артистке, чтобы закрыться с ней в клетке.

«Птица в клетке и Эмиль продюсер нашего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Репетируем», - написала Волочкова под постом.

Отметим, что балерина одета в спортивную кофту, ее волосы собраны в хвост. Правда на ногах у артистки надеты яркие малиновые штаны с клешем. Шпагат в таких штанах выглядит очень необычно.

За полчаса пост балерины собрал более 500 лайков. Отметим, что артистка закрыла комментарии, поэтому хейтеры, которых у Волочковой было рекордно много, теперь не смогут оставлять под ее постами негативные комментарии. Сама артистка объяснила свое решение тем, что хочет избавиться от зла в свой адрес. Правда, заметила, что иногда нарушает свой собственный запрет и снова открывает комментарии.

Кстати, Волочкова не единственная звезда, которая закрыла комментарии в Инстаграм. Как известно, у большинства звезд, количество подписчиков которых велико, в комментариях под постом оставляют десятки обидных комментариев. Артистов оскорбляют, критикуют их внешность и дают различные советы. Многие не обращают внимание на хейтеров, некоторые вступают с ними в перепалку, а другие просто отключают комментарии.

Так, недавно российский певец Сергей Лазарев закрыл комментарии на своей странице. Он заявил, что больше не хочет видеть негатив под своими фото, а также не хочет видеть на своей странице провокаторов, которые вступают в перепалку с его поклонниками.

Напомним, что Волочкова похвасталась фигурой в старом спортивном костюме: "Могу вытворять такое...".

Как сообщала Politeka, Волочкова в коротком платье напугала постаревшим видом: "Как после неудачной пластики!".

Также Politeka писала, что Волочкова без макияжа напугала осыпавшейся прической: "Стала желтая совсем".