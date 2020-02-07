Известный российский актер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, продолжает готовиться к 8 Марта и уже успел создать новый образа

На фото Тарзан позирует без одежды, надев только белую маску козла. Также можно заметить в его руке одну красную розу. Фото было сделано довольно крупным планом. Глушко в этот раз решил не собирать волосы в хвост. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку Наташи Королевой, которая опубликовала фото.

"Юбилейное шоу Тарзана «50 оттенков Серого» 8 Марта", - подписала певица фото.

Фанаты успели поставить более 600 лайков и написали несколько комментариев под кадром:

"Жуть", "Что-то фотка страшная", "Ему 50?".

Ранее мы сообщали, что муж российской певицы Наташи Королевой Тарзан показал в какой прекрасной физической форме он пребывает сейчас, раздевшись на съемках одного из шоу.

На кадрах Тарзан стоит на сцене в окружении известных экс-КВН-щиков команды "Союз", которые сейчас ведут свое юмористическое шоу на одном из российских телеканалов, раздетый до пояса. Публика искупала артиста в овациях и "надеялась", видимо, что тот снимет и штаны, дергая за них и якобы намереваясь снять. Однако Тарзан публику немного одурачил и лишь сделал вид, что снял низ своего наряда.

Сообщалось, что Известный российский актер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился снимком, где он без одежды.

На фото актер позирует с красной розой в руках. Одежды на фото не видно, но снимок был сделан по пояс, остальное не видно. Кадр был сделан с черно-белым фильтром. На фото можно хорошо рассмотреть подкачанное тело Тарзана.

"8 марта не за горами..... Я - готовлюсь, а вы?", - написал актер под снимком.

Напомним, облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное

А еще Politeka писала, что Тарзан посветил на камеру своим достоинством, даже Наташа Королева не сдержалась

Также Politeka сообщала, что разъяренный Тарзан скинул одежду и поиграл бицепсами на камеру



