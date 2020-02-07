Российская телеведущая Настя Ивлеева поучаствовала в откровенной фотосессии

Популярная телеведущая и блогер решила кардинально сменить имидж и примерить откровенный бельевой наряд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новых опубликованных фото артистки, она красуется на камеру с короткими "блондинистыми" волосами и показывает свое лицо с излишком, по мнению многих ее поклонников, макияжа вблизи. На фото видна также фигура артистки, а свои подкачанные ягодицы звезда ТВ оголила, надев бельевой боди оттенка "фламинго".

Кадры получились эффектными, фаны в комментариях под постом высказали свое восхищение красотой артистки, некоторые посчитали, что такая прическа, как на фото - Анастасии абсолютно не идет:

"Вау"

"Огонь, круто получилось"

"а что с головой такое... вообще не ваша прическа"

"Яркая"

Ранее сообщалось о том, что артистка превратилась из "бунтарки с малиновым цветом волос", в практически гламурную блондинку.

Так на новом опубликованном в сети кадре, девушка предстала в блестящем наряде - топе и удлиненной юбке с внушительным разрезом в районе ног. На голове у артистки красовался, вероятно, парик - она вытянула свою руку вперед, перед ней стоял какой-то парень, наверное, партнер по съемочной площадке.

Больше всего поклонников звезды впечатлили подкачанные ножки артистки, дескать, "вот это объемы, солидно", а также уверенность Анастасии в студии и, кроме того, ее подтянутое тело в целом и, как обычно, позитивный настрой отношении любого дела, за которое она берется.

Напомним, что ведущая «Орла и Решки» засветила подкачанные ягодицы.

Как сообщала Politeka, Элджей сделал Ивлеевой интимный подарок.

Также Politeka писала о том, что Настя Ивлеева отказалась от женственного образа.