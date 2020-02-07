Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак поделилась снимком, где на ней был темный вечерний наряд
Покрасовалась звезда ТВ перед камерами не одна, а со своим звездным коллегой Иваном Ургантом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram эпатажной знаменитости Собчак.
Ксения явилась на съемки к Ивану на шоу, хоть, до того и неоднократно, в частности в интерью известному Дудю заявляла, что не может попасть к Урганту на шоу. Поклонники Ксении очень удивлены таким поворотом событий, и пишут в комментариях много всего, не скрывая своего удивления:
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"Обалдеть! ..."
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"Вот так поворот!"
На снимке Ксения Анатольевна позирует в черном платье с опущенной горизонтальной линией плеч, на лице знаменитости виден яркий макияж - образ, не смотря на темные сдержанные тона наряда, получился достаточно ярким и "заметным", как выразились фаны Собчак в сети.
Иван на фото выглядит не то удивленным, не то серьезным.
Ранее Собчак поделилась тем, что будет вести новое ток-шоу на одном из центральных федеральных телеканалов РФ.
Сообщается, что промо к новому проекту Собчак снял ее супруг.
Так на кадрах звездная автор лежит в пенной ванне с полотенцем на голове и релаксирует, Ксения так расслабилась, видно в ролике, что вода перелилась через край и потекла по полу, в общем – целое бытовое ЧП. Но внезапно звонит телефон и высвечивается имя - некий Андрей:
«Что? Затопила? Прости, я слишком тщательно готовлюсь к выходу. А тебе пора сделать ремонт», - говорит Ксения позвонившему. Вероятно, скандальная телеведущая хочет сместить с места под главным софитом российского ТБ известного телеведущего с его шоу Андрея Малахова, и, этим роликом, якобы намекает на свои «наполеоновские планы».
Напомним, Собчак в Куршевеле догнало стыдное проклятие, о таком не рассказывают.
Как сообщала Politeka, Собчак огорошила домашним видео с раздевающимся сыном.
Также Politeka писала, что бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына