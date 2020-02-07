Телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова "отличилась" откровенной публикацией

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге супруга актера Дмитрия Ступки поделилась снимком, на котором она предстала в купальнике. В частности, она была в черном литом пляжном костюме.

Приняв пикантную позу, модель выставила "пятую точку" напоказ - она вынырнула из бассейна и таким образом отчетливо были видны ее подкачанные ягодицы, а также частично грудь и татуировки на бедрах и руке:

«может я что-то не так делаю?», «может губы не настолько большие?», «он сказал - хочет большую Грудь», «может я не достаточно худая?», «может я плохо готовлю?», «может плоха в...", - продолжительно подписала свой новый пост украинская знаменитость, и порассуждала на тему женской закомплексованности и неблагодарности мужчин.

Поклонники не сколько обратили внимание на мысли модели, сколько на идеальный, по мнению фолловеров Полины, вид сзади на фото и фигуру Логуновой.

Кроме этого, недавно Логунова засветила на камеру пышную грудь, изогнувшись в соблазнительной позе. "Настроение - утонуть в теплоте одеяла".

"Как можно быть такой красивой?! 😍"

"Вау, просто вау 🔥"

"А может и всегда залипаю на тебя 😉🤣❤️"

Также звезда обескуражила поклонников фото, на котором она предстала в одних трусиках и расстегнутой джинсовой курточке. Многие прокомментировали, что поставят снимок на рабочий стол.

"Классная😱.... куртка джинсовая))) А вы, Полина, офигенная 🔥❤"

"А говорят жопы нету. Вот же она😁💝"

"Думаю это прекрасное фото для заставки на рабочий стол.🔥"

Напомним также, ранее Полина поделилась фото в весьма романтической обстановке. Романтической - говорят одни, "типичной" - настаивают другие, "неподобающий вид" у знаменитости на фото - убеждены третьи.

Как бы там ни было, Полина застыла на качеле стоя в открытом купальнике. Видно, что на пляже очень жарко - загорелая красавица-телеведущая вся "блестит" на снимке, ее кожа явно почувствовала на себе весь эффект местного палящего солнца и была также измазана в песке.

На знаменитости был, похоже, раздельный купальник непонятного цвета - к фото, очевидно, применен фильтр при публикации.

Кроме прочего, фаны звезды ТВ и сети выделили подтянутую фигуру Логуновой, а также поблагодарили ее за полезные советы по уходу з собой; были и такие, которые назвали жену Дмитрия Ступки "горячей красоткой" и заявили, что кадр сзади "удачен, побольше бы таких".

Напомним, обнажённая жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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