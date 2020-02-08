Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина, которая сейчас выступает сольно, как Molly, прихвастнула своей женственной фигурой
Певица позировала, вероятно, в лесу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию фан-клуба исполнительницы в Instagram.
Так на новом опубликованном фото звезда сцены стоит в темном наряде, состоящем, как предположили фолловеры страницы, из корсетного белья вверху и внизу - из юбки в цвет. На талии также присутствует оборка - известная, как "испанка".
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Волосы знаменитости небрежно ниспадают с плеч, она уверенно позирует на камеру. Примечательно, что несмотря на такую "холодную" обстановку в качестве фона для фото - всюду снег и температура, скорее всего, была минусовой, когда делали фото - снимок получился "жарким".
Поклонники отмечают в комментариях, что их любимица естественная красавица и "очаровывает" буквально с первого взгляда на нее.
Ранее, звезда позировала на задворках с салатовым пакетом, вероятно, мусора у мусорных баков, имитируя, будто тащит мусор за собой. Не к месту, но все же она в обуви - вечернем варианте на каблуке. На одном из фото она так широко расставила ноги, забросив одну на мусорный бак.
Кроме того, у девушки весьма странное выражение лица - поклонники от увиденного немного растерялись. Не удивительно, ведь они привыкли видеть Ольгу - гламурной дивой, с внушительным декольте, облегающих нарядах или и вовсе в белье.
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» засветила все в одном белье.