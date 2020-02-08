30-летняя Татьяна Брухунова, жена 74-летнего комика Евгения Петросяна, рассказала подробности перенесенной операции

Как передает Politeka.net, об этом девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм. Так, она поделилась фото, на котором предстала в своем любимом стиле кэжуал: на ней джинсы-кюлоты, рубашка в клетку и замшевые ботинки на плоской подошве. Один из внимательных фолловеров поинтересовался у Татьяны, носит ли она когда-нибудь каблуки, на что та призналась, что ей запретили медики после операции на венах, которую ей сделали в Медицинском центре А.Н.Бегмы.

"А вы ходите на каблуках?" - "После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго минимум на 3 года... Мне очень повезло и операцию провёл лично Андрей Николаевич. С его легкой руки все зажило очень быстро. Но осталось множество тонкостей о которых нужно помнить".

Кроме того, увидев Брухунову в "свободной" одежде, некоторые пользователи сети предположили, что девушка, возможно, ждет ребенка. Тем более, что недавно, как мы сообщали, комментируя свадьбу с Петросяном, Татьяна призналась, что "мужу нужен наследник". Она уже даже подписалась на Инстаграм-аккаунты, где мамы делятся советами по воспитанию малышей, а также на страницы учреждений, где рожали российские знаменитости.

Брухунова поспешила ответить и разочаровать пользователей:

"Перестали приталенное носить! Все свободненькое! Ждём радостную весть! 🐣" - "Если бы Вы были чуть более внимательны, то полистав мою ленту заметили, что oversize я ношу больше 4-х лет. 😃"

Также в комментариях Бурхуновой посоветовали стать более женственной и начать носить юбки, на что та несколько язвительно ответила, что в мороз не собирается носить "летящие платья", так как "дружит с головой".

Но большинство поклонников все же позитивно оценили стиль девушки.

"Не буду нахваливать Ваш образ (очень нравится), хочу отметить, насколько Вы достойно отвечаете на вопросы, как в песне поется "нас бьют, мы летаем" 👏👏👏 Вы большая молодец, что не опускаетесь до злобных ответов!!!"

Напомним, любовница Петросяна оказалась владелицей элитного имущества.

Как сообщала Politeka, фанатов напугало новое фото Петросяна, чья любовница ждет ребенка.

Также Politeka рассказывала, что у Петросяна нашелся наследник «на стороне».