Турецкая актриса Нур Феттахоглу поделилась черно-белым снимком



Как передает Politeka.net снимок она опубликовала на своей страничке в Instargam.

Актриса прославилась благодаря сериалу "Великолепный век", где она сыграла роль первой жены Сулеймана — Махидевран Султан.

Регулярно она радует поклонников позитивными снимками с дочерью Елисой, публикует фото, на которых позирует без макияжа или запечатлена в домашней остановке. Но этот раз стал исключением.

Героиня "Великолепного века" предстала на черно-белом кадре сидя на корточках на стуле. По лице актрисы можно понять, что она не в лучшем настроении.

"Одиночество не означает, что вокруг нет людей.", - процитировала она психиатра и педагога Карла Густава Юнга в подписи к снимку.



Поклонники актрисы активно поддержали ее в комментариях и высказали слова поддержки и любви к ней.



Напомним, ранее еще одна звездная актриса сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала, как отдыхает.

Мерьем предстала перед поклонниками в самолете, звездная дама написала в подписи к фото, вероятнее всего, о том, что устала.

На снимке она позирует в закрытой одежде и очках, но явно видны ее объемные губи - некоторые поклонники пишут под снимком, что модель несколько злоупотребляет уколами, а ее губы и без инъекций прекрасны.

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