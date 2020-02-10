Популярная телеведущая Анфиса Чехова "сверкнула" своими пышными прелестями на любительском фото

На фото Чехова позирует у моря, а на другом снимке - для сравнения - на красной ковровой дорожке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

В так называемых сториз фаны спросили модель, как ей удалось так кардинально похудеть - ранее звезда, напомним, была гораздо более "пышнотелой" и весила на порядка 20 кг более, чем сейчас.

Анфиса отшутилась, просто показав в сториз фото "до" и "после" - изменения, как говорится на лицо. На фото, где звезда сети выглядит более стройной, она позирует в открытом купальнике, сбросив накидку с плеч.

Отметим, что у фанов телеведущей не было возможности прокомментировать фотоколлаж, но ранее они неоднократно отмечали, что Анфиса просто "невероятная женщина" - красивая, позитивно мыслящая и очень привлекательная в глазах противоположного пола.

Как сообщалось ранее, телеведущая Анфиса Чехова похвасталась идеальными формами в прозрачной одежде.

На фото Чехова позирует в прозрачной блузке. Также Анфиса была в штанах или джинсах, а рядом можно увидеть ее любимца французского бульдога, который смотрит на нее. В этот момент телеведущая держит стакан воды в руке и смотрит на камеру. Чехова позирует сидя на диване, а рядом можно увидеть шторы, журнальный столик и картины на стене.

Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков, а также написали несколько комментариев, хваля красоту телеведущей.

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