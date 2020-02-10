Астролог Павел Глоба рассказал, каких знаков Зодиака ждут приятные изменения на этой неделе

Специалист утверждает, что изменения к лучшему почувствуют три представителя зодиакального круга.

Овен

Гороскоп на февраль Овен

Этому знаку Зодиака астролог советует ни в коем случае не настраивать себя на негатив. Позитивный настрой станет залогом успеха в ближайшую неделю. В период с 10 по 16 вы будете неотразимы. Любовная сфера окажется самой удачливой для овнов.

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Вас ждет встреча с человеком, который изменит вашу жизнь навсегда.

Лев

Гороскоп на 2018 год Лев

Астролог утверждает, что для львов эта неделя станет настоящей сказкой для представителей этого знака Зодиака. Все, за что вы не возьметесь - получится. Кроме того, Львов ждут изменения в жизни к лучшему. Не исключает астролог и новые знакомства, которые также повлияют на судьбу Львов. 

Козерог

гороскоп козерог

Для того, чтобы избежать неприятностей и почувствовать позитивные изменение в жизни астролог Козерогам советует сохранять хладнокровие и осторожность. Оставаясь непоколебимыми, вы сможете исполнить свои заветные желания. В этот период появится решимость, смелость и удача начнет сопровождать в деловой сфере. Также вы сможете наконец-то достичь взаимопонимания со старыми знакомыми.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.