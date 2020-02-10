Астролог Павел Глоба рассказал, каких знаков Зодиака ждут приятные изменения на этой неделе

Специалист утверждает, что изменения к лучшему почувствуют три представителя зодиакального круга.

Овен

Этому знаку Зодиака астролог советует ни в коем случае не настраивать себя на негатив. Позитивный настрой станет залогом успеха в ближайшую неделю. В период с 10 по 16 вы будете неотразимы. Любовная сфера окажется самой удачливой для овнов.

Вас ждет встреча с человеком, который изменит вашу жизнь навсегда.

Лев

Астролог утверждает, что для львов эта неделя станет настоящей сказкой для представителей этого знака Зодиака. Все, за что вы не возьметесь - получится. Кроме того, Львов ждут изменения в жизни к лучшему. Не исключает астролог и новые знакомства, которые также повлияют на судьбу Львов.



Козерог

Для того, чтобы избежать неприятностей и почувствовать позитивные изменение в жизни астролог Козерогам советует сохранять хладнокровие и осторожность. Оставаясь непоколебимыми, вы сможете исполнить свои заветные желания. В этот период появится решимость, смелость и удача начнет сопровождать в деловой сфере. Также вы сможете наконец-то достичь взаимопонимания со старыми знакомыми.



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