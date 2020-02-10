Молодой паренек, который влюблен в свою подругу решился признаться возлюбленной в чувствах и сделал красивое предложение руки и сердца, а реакция его девушки на все это просто поражает
Об этом говорится в анимационном сюжете канала на Youtube под названием «365 Дней Радости» (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца):
«Дарить людям счастье осталось у меня в привычке с самого детства. Я выступал, пел, играл на гитаре, пытался давать всем то, чего нам всегда не хватает - улыбку. Моя мама любила говорить, что я как маленькая свечка, которая в грустное время зажигает всех. Только сейчас, будучи взрослым человеком, я осознал ценность следующих строк, пишет автор:
«Тысячи свечей можно зажечь от одной единственной свечи, и жизнь ее не станет короче».
Парень рассказал, что его зовут Алекс, и он болен:
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«…Скорее всего меньше, чем через год обо мне останутся лишь воспоминания… Именно поэтому сегодня я сделаю серьезный шаг в наших с Алисой отношениях!».
Мужчина очень надеялся на взаимность и решил устроить для своей возлюбленной настоящий праздник: украсил парк, подключил музыку:
«…Все сияло, светилось, было очень красиво, атмосфера – будто на Новый год украшаешь елку», - признался он. Автор сразу решил: предложение не должно быть банальным:
«…После прогулки, ужина, удивление и радость на ее лице невозможно было не заметить. Мы подошли к столику и там был маленький котенок».
Далее, автор рассказал, что понял: сейчас самое время сказать заветные слова:
«Я стал на одно колено и протянул коробочку с заветным кольцом». В качестве реакции на предложении руки и сердца девушка сразу долго молчала, после – ее губы зашевелились, она начала плакать:
«…И после того, как разрыдалась, она сказала «Нет»».
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