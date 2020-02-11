Некоторых знаков Зодиака ждут серьезные жизненные перемены весной 2020 года

Именитый астролог Павел Глоба, спрогнозировал, кому из знаков Зодиака необходимо беречь свое эмоциональное и физическое здоровье в марте.

Астролог назвал лишь двоих представителей зодиакального круга, которые в начале этой весны могут столкнуться с опасными ситуациями и вызовами.

Раки

В марте на представителей этого знака Зодиака навалятся проблемы, для победы над которымы необходимо будет собрать все эмоциональные и физические силы. Представителей этого знака Зодиака будет буквально разрывать на кусочки между работой и личной жизнью.

Именно личные отношения окажутся под самым большим ударом, которые смогут выдержать лишь крепкие и проверенные трудностями пары. Астролог предупредил, что другим придется столкнуться с разочарованием и расставанием, освобождая место для новых отношений и чувств.

Тем не менее, светлая полоса не за горами, и удача уже на пороге.

Козерог

Суматоха, сложные ситуации и заботы ожидают представителей этого знака Зодиака в марте 2020 года. Козероги будут нужны в марте всем и везде, о их помощи будут умолять члены семьи, дальние родственники и даже коллеги. Ко всему прочему о них неожиданно вспомнят старые друзья, которые многие годы игнорировали Козерогов.

Представители этого знака Зодиака устанут от бурной деятельности, они соскучатся по тишине и уединения. Астролог предупредил, что им стоит обратить внимание на здоровье, а также на финансовое состояние, ведь именно они находятся в зоне риска.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.