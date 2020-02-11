Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет удача в середине февраля
Всего специалист назвал четверых счастливчиков.
Близнецы
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Для этого знака Зодиака откроются новые возможности. По словам астролога, особое внимание стоит уделить своим увлечением. Февраль идеально подойдет для того, чтобы Близнецы проявили все свои таланты. Кроме того, вы сможете с легкостью достигнуть ранее поставленных целей.
Рак
Ракам Глоба советует сосредоточиться на своем благосостоянии. Февраль станет для вас переломным в вопросе финансов. Но благодаря прекрасной энергетике вы сможете добиться желаемого. Ракам не стоит пугаться смелых решений - выверенные действия будут вашим залогом успеха.
Лев
Дева
Февраль станет идеальным периодом, чтобы наладить свои дела на любовном фронте. Любые проблемы не станут для вас препятствием. Особое везение ждет Дев в середине месяца.
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