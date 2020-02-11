В королевской семье снова возникли проблемы. Старший внук королевы Елизаветы II разводится со своей женой

Как сообщают западные СМИ, Питер Филлипс разводится с женой Отэм. Инициатором развода после 12 лет брака стала супруга члена королевской семьи. Отмечается, что женщина планирует уехать в Канаду, откуда она родом. С ней за океан отправятся двое дочерей пары 9-летняя Саванна и 7-летняя Айла. Девочки, кстати, имеют двойное гражданство.

42-летний Питер Филлипс – сын принцессы Анны, единственной дочки Елизаветы II. Он не имеет королевских титулов и не выполняет королевских обязательств. Родители Питера отказались от титулов для детей, чтобы дать им возможность жить нормальной жизнью. Пара посещала только семейные мероприятия. Как известно, Питер и Отэм поженились в 2008 году, хотя встречались с 2003 года. В начале отношений Отэм даже не знала, что Питер – внук королевы.

В окружении пары считают, что на решение Отэм повлиял поступок Меган Маркл и принца Гарри, которые отказались от королевских обязанностей и уехали жить в Канаду. Отэм якобы вдохновилась примером звездной семьи, которая смогла вырваться из-под опеки Елизаветы II. Правда, проблемы в семье назрели давно. Питер знал об этом, но все равно был опусташен из-за решения жены разорвать брак.

Отмечается, что королева очень расстроена этой новостью, так как Отэм была ее любимицей.

«Этот поступок заставляет Елизавету II чувствовать, что королевская семья разваливается», — заявил источник при дворце.

Отметим, что в начале января Меган Маркл и принц Гарри заявили, что складывают королевские обязанности, отказываются от титулов и переезжают жить в Канаду. Это решение сильно ударило по королевской семье.

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