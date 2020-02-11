По прогнозам предсказателя, год будет трудным

Известный британский экстрасенс Николас Ауджула сделал мрачный прогноз на 2020 год

34-летний британский экстрасенс Николас Ауджула сообщил, каким он видит 2020 год. По словам предсказателя, год будет трудным.

Николас утверждает, что предвидел землетрясения в Китае и на Кубе, массовые протесты лондонских таксистов, пожар "в большой исторической церкви" (имеется в виду, конечно же, пылающий Нотр-Дам) и скандал с участием общественного деятеля по имени Джастин. Все это сбылось в 2019-м.

На этот раз Ауджула сообщил о своих новых видениях, которые, по его мнению, распространяются на ближайшее будущее, а именно на 2020 год.

Он видел, что мир ждут массовые протесты по всему миру

"Я видел много протестов по всему миру. Конечно, люди все время протестуют, но я вижу это скорее как глобальное массовое движение", - заверил предсказатель, добавив, что Трамп потеряет свой президентский пост.

Прорицатель также видел, что очень суровая погода и очень сильные ветры всколыхнут Великобританию.

Также Николас заявил, что несколько его видений связаны с миром шоу-бизнеса. Например: Пэрис Хилтон объявит, что у нее будет ребенок, а вокруг Линдси Лохан и Дженнифер Энистон возникнут новые скандалы.

Также ранее сообщалось, что иранец Салман Салехигударза предсказал, что ждет человечество в ближайшие пять лет. Старец предупреждал, что если люди не одумаются, то планета сама сделает все возможно, чтобы избавится от них.

"Человечеству грозит сумрак и голод. Проснувшиеся вулканы это не гнев всевышнего – это планета пытается избавиться от человечества, которое наносит ей вред", – заметил пророк.

Ко всему прочему, он говорил, что в течение ближайших пяти лет в мире будет большое количество извержений,а огонь и пепел ждет очень многих людей.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.