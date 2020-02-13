Популярные среди туристов блюда иногда могут быть очень опасными для здоровья

Об этом рассказали на YouТube-канале ТОПЕР, передает Politeka.net . (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Авторы канала отмечают, что некоторые деликатесы могут быть опасны не только для здоровья, но и для жизни.

Рыба Фугу. В Японии эта рыба считается деликатесом. Очень вкусным, но безумно опасным. За 10 лет среди отведавших этот гастрономический шедевр из жизни ушло 44 человека. Страшнейшее отравление может случиться, если повар допустит всего одну ошибку в приготовлении блюда. Дело в том, что в печени и икре рыбы содержится небелковый яд. Все начинается с тошноты и слабости, а дальше как повезет.

Акула Хаукарль. У нее нет мочевыводящих путей, поэтому неприятный запах сероводорода повара в Исландии пытаются уничтожить самыми невероятными способами. Для этого они делают специальные солевые растворы, держат мясо акулы в земле или гравии, а потом вялят на солнце. Мясо акулы очень токсично, но это не мешает туристам дегустировать столь опасное блюдо.

Лягушка-бык – самая большая лягушка, которую можно встретить в Намибии. Она не только умеет издавать звуки, имитируя быка, но также используется для приготовления различных блюд. Есть один момент: если лягушка не прошла период спаривания, она настоящая бомба замедленного действия. Попробовав ее можно заработать почечную недостаточность.

Обезьяньи мозги – любимое угощение для туристов, которые попали в азиатские страны. Их готовят по-разному: варят, жарят или запекают. Но важен не способ приготовления, а возможные последствия после дегустации блюда. Туристы рискуют подхватить болезнь Крейтцфельдта — Якоба, которая поражает кору головного мозга.

Сырые орешки кешью, пожалуй, самое безобидное на первый взгляд угощение. Но если капнуть глубже, можно узнать, что семена этого плода содержат токсин, который при большой концентрации может быть смертельно опасным. Не спешите переживать. Правильная обработка любимых лакомств делает их безопасными.

Напомним, что названы самые дорогие блюда мира: десерт по цене отдыха на Канарах.

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