Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение запомнился двумя громкими скандалами

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в субботу во втором полуфинале выступали сразу трое артистов, которые были подопечными Тины Кароль на шоу "Голос".

Она до начала конкурса утверждала, что будет оценивать их, как и всех остальных. Но на деле вышло совершенно по-другому.

Коллективы MOONZOO feat. F.M.F. Sure и TVORCHI, получили от Андрея Данилко и Виталия Дроздова максимальные оценки (7 и 8 баллов), а от Кароль получили 2 и 5 баллов.

При этом с бывшими подопечными звезды получилось наоборот. Выступление Элины Иващенко Данилко и Дроздов оценили в 3 и 4 балла, а Тина Кароль - в 7 баллов. При этом 6 и 8, соответственно, получили David Axelrod и KHAYAT.

Пытаясь оправдаться, Тина Кароль заявила, что не подсуживала своим бывшим подопечным. Высокие оценки она поставила, поскольку эти артисты якобы выступили лучше, чем остальные.

Что касается скандала с David Axelrod, то певец впервые под таким именем выступил на шоу Голос страны в прошлом году. Тогда артист Владимир Ткаченко признался, что взял фамилию деда.

Позже выяснилось, что это не просто сценический псевдоним. Ткаченко изменил фамилию на Аксельрод в паспорте и других своих официальных документах.

За день до второго полуфинала Нацотбора бывшая пиар-директор певца Анжелика Буркина рассказала о том, что смена фамилию – это не спроста. Более того, она даже назвала артиста лжецом и аферистом.

В своем Facebook Анжелика Буркина написала, что на раскрутку Ткаченко было вложено более $10 тысяч. При этом данные деньги были взяты в долг, а сам пртист должен был вернуть указанную сумму после участия в шоу "Х-фактор".

Продюсер также рассказывает, что после проекта Ткаченко сблизился с продюсером Аленой Мозговой, на которой потом и женился. При этом с Буркиной отношения становились все хуже, а через какое-то время певец внезапно сменил имя и номера телефонов, а долги остались неуплаченными.

Сам же David Axelrod отбросил все обвинения Буркиной и заявил, что бывший продюсер пытается "хайпануть".

Ранее мы рассказывали, что согласно результатам голосования первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020, в финал прошли GO-A, JERRY HEIL и Krutъ.

По результатам второго полуфинала в финал вышли TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Как известно, для того, чтобы определить финалистов, баллы музыкантов суммировали с баллами, которые они получали от судей. После этого их рейтинг вносили в специальную таблицу. Если же кто-то из исполнителей набрал бы одинаковое количество очков, финальный голос был бы за зрителями.

Финал Нацотбора запланирован на субботу, 22 февраля.

Напомним, Верка Сердючка зажгла зрителей новым треком: идеальный для Евровидения-2020.

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