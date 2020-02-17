Скандальная балерина Анастасия Волочкова обвинила Ксению Собчак в зависти

Такое заявление звезда сделала во время прямого эфира на радио. Волочкову спросили, как она относится к тому, что телеведущая Ксения Собчак снова подшучивает над ее шпагатами. Балерина ответила, что не намерена опускаться до уровня Собчак, которая изначально никому не была интересна.

«Этот человек ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала. Они еще всей семьей, когда был жив Анатолий Собчак, сидели в первом ряду в Мариинском театре, где я уже танцевала партию в «Лебедином озере», - раскрыла Волочкова правду о конфликте с Собчак.

Напомним, что недавно Собчак написала в Инстаграм, что каждый день эксплуатировать шпагат глупо. Было бы правильнее выкладывать подобное фото раз в год.

«Но когда человек выкладывает свою «растопырку» в диких количествах, он становится смешным и нелепым, как и голожопые философы Инстаграма», - заявила телеведущая.

Волочкова во время программы на радио заявила, что Ксения Собчак завидует ей всю жизнь. Она также вспомнила неприятный инцидент со съемками у нее дома. Тогда Волочкова пригласила Собчак снять у нее дома интервью. После балерина обвинила ведущую в том, что она якобы расставила в ее доме скрытые камеры.

Отметим, что вражда между российскими звездами длится уже много лет. Она началась еще тогда, когда молодая и востребованная балерина Волочкова встречалась с самыми богатыми мужчинами России, а Собчак только переехала жить в Москву. Как писали СМИ, конфликт между девушками случился после того, как Волочкова отбила у Собчак мужчину – Вячеслава Лейбмана.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова несмотря на критику фолловеров продолжает хвастаться в своем Инстаграм покупками, подарками и сменой стиля. Недавно она рассказала, что старается правильно питаться.

«В мою продуктовую корзину входят овощи и много зелени: Айсберг, Романо, Сельдерей, лук Порей, базилик. Обязательно белки, которые я кушаю в виде куриного филе, перепелиных и куриных яйц», – поделилась Анастасия подробностями своей диеты.

Напомним, что Анастасия Волочкова раскорячилась в шпагате и засветила лишнее перед новым тренером.

А еще Politeka писала, что Волочкова с прозрачным декольте ошарашила личным фото с Джигурдой: "Два сапога пара".

Также Politeka сообщала, что Волочкова насмешила хмельными танцами поздно ночью: "Вызывайте экзорциста".