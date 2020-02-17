Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у кого под конец февраля начнется новая жизнь

По словах специалиста, удача улыбнется аж пятерым знакам Зодиака.

Стрелец

Астролог напомнил, что последнее время все не очень гладко складывается для этого знака Зодиака, но все изменится уже очень скоро. За терпение удача отплатит вам сполна: все задуманное ранее начнет воплощаться в жизнь. Специалист подчеркнул, что изменения Стрельцы почувствуют во всех сферах жизни.

Дева

Под конец февраля этот знак Зодиака станет настоящим баловнем судьбы. Былые неудачи превратятся в успех. С каждым днем Девы будут чувствовать, как меняется их жизнь к лучшему и любые задачи будут им под силу.

Овен

Судьба подарит Овнам чудесную возможность выйти из продолжительного кризиса под конец февраля. По словам социалиста, последние дни календарной зимы станут наиболее удачными для рабочих вопросов.

Лев

Благодаря нереальной удаче вы станете творцами своей судьбы. Самые грандиозные планы обречены на успех, так что не стоит размениваться по мелочам.

Весы

Представители знака смогут, наконец, осуществить все задуманное. Им будет под силу все и даже, казалось бы, недостижимые цели станут на расстоянии вытянутой руки. Везение будет сопутствовать им во всех начинаниях.



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