Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм
Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.
В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились новые кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.
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Тина представила на новых кадрах в разделе Стори целую серию кадров, сделанными во время Национального отбора на Евровидение. На новых фото певица появилась в стильном черном платье на тонких бретелях с глубоким декольте. Последнее и привлекает к себе больше всего внимания.
Сама артистка с удовольствием позировала за судейским креслом и даже наклонилась вперед, как бы показывая глубокий вырез в районе декольте, позволяющий полюбоваться на свои формы.
К сожалению, поклонники не смогли прокомментировать образ Тины Кароль, поскольку снимками она поделилась на своей страницы в специальном разделе инстаграм.
Не так давно стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.
«Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – сказано на странице Тины.
При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. В рамках продвижения своей продукции Тина также появилась во Львове на специальной презентации. Артистка сразила сеть алым платьем с глубоким декольте.
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