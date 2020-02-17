Певица показала себя в домашнем виде перед концертом

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась необычными кадрами, на которых показала себя в новом образе и засветила свой спортивный стиль. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в свободном, несколько домашнем наряде.

Сначала звезда показала снимки, сделанные в машине. Затем устроила распевку перед концертом и то, как поет перед пустым залом в том же образе.

Она позировала без макияжа, привычно нарядившись в удобную одежду, которую часто показывает в Стори. Так, артистка позировала в обычной дутой куртке с мелким геометричным принтом, темно-серые джинсы и массивные коричневые ботинки.

До этого артистка решила похвастаться необычным видеороликом, позируя на сцене со время шоу-тура "The Best", где исполняет свои самые яркие хиты.

Так, артистка представила премьеру песни "Я бы летала", выйдя на сцену в брючном синем костюме свободного размера из массивных пайеток. Причем звезда продолжает это во время своего тура, каждый раз привлекая внимание к новым работам.

Также на показанном видео можно заметить еще несколько стильных нарядов звезды. К примеру, алое платье с блестками и пикантными вырезами по бокам. Поклонники под новым постом в Инстаграм звезды написали свои впечатления по поводу увиденного, а также рассказали об ожиданиях, связанными с новыми выступлениями.

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