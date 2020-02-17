Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей

Перед самым наступлением Нового года артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

Так, а в этот раз звезда представила серию кадров, похваставшись новым отдыхом после нескольких концертов дома.

Звезда позировала в удобной одежде – теплом пуховике, с легким макияжем на лице и яркой улыбкой.

«У меня праздник 14 февраля продолжается на мосту ЛЮБВИ❤️🧡💜💚💖💙🤎🖤. Отсюда открывается роскошный вид на Франкфурт с виднеющимся собором. Мост пока не падает от огромного количества замков, это обнадеживает.

Дай Бог ему долгой любовной жизни🥰. А вы когда нибудь вешали замочки в знак вечной любви?🔐🔓🔒 P.S. А впереди у нас небольшое, но насыщенное европейское путешествие ☺️», – написала Виктория под новым постом.

Как и ожидалось, поклонники не остались равнодушны и написали множество комментариев.

Ранее звезда показала, позировала в раздельном выблескивающем купальнике. На снимках, где Виктория запечатлена на фоне живописных пейзажей курортных Мальдив, вблизи видны все преимущества ее спортивной и в то же время - женственной фигуры. На фото исполнительница улыбалась и выглядела счастливой.

Украинская знаменитость представила "на справедливый суд" публики в сети целый рад однотипных фото, темноволосая артистка-красавица выглядит на снимках естественно и в глазах многих свойх фанов - очень привлекательной особой.

Помимо прочего, фолловеры звезды отметили ее стильный пляжный костюм, а также спортивную фигуру, добавив, что у Вики "не видно ни грамма жира" на теле.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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