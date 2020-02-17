Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Так, в этот раз в ее профиле в соцсети Инстаграм появилось новые фото, где она предстала сразу в нескольких образах.

Астафьева разрешила пользователям сети задавать вопросы и отвечала на самые интересные из них. К примеру, Даша показала несколько своих лучших кадров без белья, продемонстрировала маленькую часть из съемок, в которых не так давно участвовала и даже успела подшутить над любопытными пользователями сети.

Также Даша рассказала о комплексах, от которых ранее страдала и объяснила, что для нее означает «красота». При этом не забыла певица ответить, что считает неуважительным тот факт, что кто-то обсуждает чужие судьбы.

А чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Так, на странице звезды артистка показала себя в одном халате и с патчами на глазах, напоминая о любимом уходе за кожей.

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