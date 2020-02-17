Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим новым образом.

Казалось бы, фолловеры звезды уже должны были привыкнуть к ее неуместным, а иногда и вовсе – вызывающим выходкам, однако женщина систематически продолжает всех удивлять. При чем, чаще всего, «сюрпризы» довольно неприятные.

Этот раз не стал исключением – в своем профиле в Инстаграм знаменитость решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается довольно откровенной тренировкой перед тренером. На фото мужчина спортивного телосложения стоит рядом с Волочковой, пока она делает свой знаменитый шпагат на специальном спортивном инвентаре.

«Люблю быть на высоте! 💃 Желаю всем самого хорошего! Поддерживайте форму! Растягивайте удовольствие, как я мышцы и связки.💃 А #шпагатволочковой пусть соединяет и объединяет все самое прекрасное!😊💃», – пишет Анастасия под провокационным кадром.

Стоит отметить, хотя звезда придерживается правил здорового питания, как сама ранее рассказала, это мало помогает ее внешнему виду:

«Я фанат свежей зелёной пищи и натуральных продуктов! В мою продуктовую корзину входят овощи и много зелени: Айсберг, Романо, Сельдерей, лук Порей, базилик. Обязательно белки, которые я кушаю виде куриного филе, перепелиных и куриных яйц. Молочку я почти не употребляю, но пару кусочков благородного сыра, всегда присутствуют в моем рационе», – расскзаала Анастасия.

К слову, последние снимки звезды стали тому подтвержеднием - артистка выглядела уставшей и совсем не такой, как без макияжа, которым часто хвастается.

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