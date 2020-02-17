37-летняя жена российского комика Александра Реввы, Анжелика, показала публике, как они с мужем любят друг друга

Красотка поделилась жарким кадром на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото Анжелика тесно прижалась к своему мужу и наклонила голову. Его рот немного приоткрыт, как будто он собирается прижаться к губам своей возлюбленной.

«Если не я, что тогда произойдёт? Если не ты, кто же нас с тобой спасёт? От ненужных потрясений, от обмана и сомнений», - подписала пост женщина отрывком из новой песни своего супруга.

Как стало известно, на днях вышел новый клип Артура Пирожкова (сценическое имя Реввы) на песню «Лети со мной». В клипе снялась жена артиста.

«Клип unreal!!! Какаааая же вы классная и красивая пара, Анжелика!», «Очень красивый клип получился и песня тоже) желаю вашей семье процветания во всем!», «Самые красивые люди во вселенной», «На вас так приятно смотреть. Счастья вам огромного!!!», - пишут люди.

Пирожков тоже не сдержался и написал под фотографией: «Еее».

Ранее мы писали, что Анжелика поделилась трогательным снимком с мужем. На снимке Александр Ревва заключил хрупкую жену в пламенные объятия и пара слилась в поцелуе. Пирожков восхитил стильным образом: на нем черная рубашка и кожаные брюки такого же цвета. Анжелика предстала в облегающем платье из просвечивающейся ткани серого оттенка.

Кстати, сам Александр всегда лайкает и комментирует фотографии своей жены. Под их общим фото он написал: «было очень вкусно», намекая на поцелуй.

Отметим, что Анжелика вышла замуж за Ревву в 2007 году. У них в браке двое детей: дочки Алиса и Амели.

Напомним, что роскошная жена Артура Пирожкова обтянула прелести в "тесный" наряд: "Самая заветная мечта".

А еще Politeka писала, что жена Артура Пирожкова в "тесном" наряде взбудоражила позой: "Повезло мужу".

Также Politeka сообщала, что Артур Пирожков без стеснения показал жену в нижнем белье, народ не выдержал: "Пой лучше алкоголичку".