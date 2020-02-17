Известная украинская певица MARUV оказалась в полиции
Об этом стало известно из видео Национальной полиции, которое появилось в Фейсбуке, передает Politeka. На видео артистка стоит в очках и черной шапке, рассказывая о цели своего пребывания в участке.
По словам MARUV, в январе ее ограбили, но ей повезло и полиция нашла этого человека, вернув ей часть украденных вещей. Артистка поблагодарила правоохранительные органы, призвав украинцев писать заявление в полицию, если с ними случится что-то подобное.
Самолет с людьми разбился вдребезги: есть погибшие, детали и кадры с места трагедии
Апрель ворвется в Украину раньше времени, погода резко изменила свои планы: свежий прогноз
Каминская без зазрения совести выставила напоказ новые губы-вареники: "Жесть, больно смотреть"
Кароль устроила в одном белье фотосессию на полу: "Позавидует даже Каменских"
В комментариях к видео отметили, что простым людям не так часто находят украденные вещи.
«Писали..ничего не вернули», «Ахах,кто бы сомневался...А когда у обычных людей воруют, так можно и не искать! Вот так и живём!», «Мне с 2013-го не могут никак вернуть))», «Шоб они так для простых граждан с простым цветом волос напрягались», - пишут пользователи сети.
Одна из поклонниц певицы отметила, что за воровство в Украине дают до 12 лет, а за двойное убийство – 15 лет.
«Нормальное такое соотношение», - отметила девушка.
Некоторые украинцы заподозрили полицию в пиаре.
«Подача информации в видео выглядит как не плохой пиар, правда хз кого», - написала женщина.
Ранее мы сообщали, что MARUV опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она позирует в концертном наряде, в котором недавно выступала. На руках певица держит свою любимую собачку.
В Инстаграм звезды можно найти очень много откровенных снимков, она известна своей скандальной репутацией. Кроме этого, артистка часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.
В прошлом году, как известно, певица выиграла Нацотбор на Евровидение, но не поехала представлять Украину на международный конкурс.
Напомним, что MARUV в мокром купальнике показала, как надо соблазнять: "Какая дикая кошка".
А еще Politeka писала, что дерзкая MARUV оголилась среди джунглей, украинцы вне себя: "Уже рамок не видишь".
Также Politeka сообщала, что эпатажная MARUV отметила 28-летие: топ самых жарких фото красотки, "глаз не оторвать".