Известная украинская певица MARUV оказалась в полиции

Об этом стало известно из видео Национальной полиции, которое появилось в Фейсбуке, передает Politeka. На видео артистка стоит в очках и черной шапке, рассказывая о цели своего пребывания в участке.

По словам MARUV, в январе ее ограбили, но ей повезло и полиция нашла этого человека, вернув ей часть украденных вещей. Артистка поблагодарила правоохранительные органы, призвав украинцев писать заявление в полицию, если с ними случится что-то подобное.

Поліцейські повернули співачці речі, які невідомий викрав із її автомобіля (про це ми повідомляли раніше: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2076/) Через кілька днів після крадіжки правопорушника затримали, він перебуває під вартою. За вчинений злочин йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні, 17 лютого, слідчий Шевченківського управління поліції повернув співачці частину викрадених речей, інше майно повернуть власниці після проведення експертиз. Нагадаємо: 11 січня на вулиці Богдана Хмельницького невідомий розбив скло в авто та викрав речі співачки Згодом столичні правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили в нього більшу частину викрадених речей. Затриманим виявився громадянин іншої держави, 1979 року народження. Слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень. Відділ комунікації поліції Києва Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 17. Februar 2020

В комментариях к видео отметили, что простым людям не так часто находят украденные вещи.

«Писали..ничего не вернули», «Ахах,кто бы сомневался...А когда у обычных людей воруют, так можно и не искать! Вот так и живём!», «Мне с 2013-го не могут никак вернуть))», «Шоб они так для простых граждан с простым цветом волос напрягались», - пишут пользователи сети.

Одна из поклонниц певицы отметила, что за воровство в Украине дают до 12 лет, а за двойное убийство – 15 лет.

«Нормальное такое соотношение», - отметила девушка.

Некоторые украинцы заподозрили полицию в пиаре.

«Подача информации в видео выглядит как не плохой пиар, правда хз кого», - написала женщина.

Ранее мы сообщали, что MARUV опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она позирует в концертном наряде, в котором недавно выступала. На руках певица держит свою любимую собачку.

В Инстаграм звезды можно найти очень много откровенных снимков, она известна своей скандальной репутацией. Кроме этого, артистка часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.

В прошлом году, как известно, певица выиграла Нацотбор на Евровидение, но не поехала представлять Украину на международный конкурс.

Напомним, что MARUV в мокром купальнике показала, как надо соблазнять: "Какая дикая кошка".

А еще Politeka писала, что дерзкая MARUV оголилась среди джунглей, украинцы вне себя: "Уже рамок не видишь".

Также Politeka сообщала, что эпатажная MARUV отметила 28-летие: топ самых жарких фото красотки, "глаз не оторвать".