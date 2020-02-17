Дочке скандальной украинской телеведущей Ольги Фреймут, Злате Митчелл исполнилось 14 лет
Об этом Ольга сообщила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Телеведущая опубликовала снимок со Златой, где они обе стоят в красивых платьях с интересными принтами.
«Доченька, с Днем рождения! Моя любовь с тобой», - написала телеведущая.
Пост звезды за короткое время собрал 10400 лайков. Поклонники ведущей присоединились к поздравлениям девочки.
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«Дочь очень красивая. Но это неудивительно, есть в кого», «Похожа на маму», «Поздравляю. Красивая девочка, как кукла», «Злата очень красивая молодая леди», - пишут пользователи сети.
Отметим, что сама Злата начала праздновать свой День рождения еще с ночи. В 00.00 она запостила у себя в сториз видео, где она прокричала: «С Днем рождения меня». Затем Злата начала делиться историями своих друзей, которые поздравляли ее с праздником.
Ранее мы писали, что Злата полетела в США, откуда делится с поклонниками яркими кадрами. На многих снимках она выглядит старше своего возраста – девочка броско красится и очень откровенно одевается. Многие подписчики отмечают в комментариях, что девочка выглядит очень уж взрослой на свои годы, что, однако, ее нисколько не портит.
Около месяца назад дочка Фреймут публиковала фотографии с Лос-Анджелеса. Она писала, что влюбилась в этот город, поэтому мечтает там жить.
«Я приехала в город, в котором я чувствую, что ему принадлежу, и в котором, я знаю, что хочу жить, работать и быть его частью», - писала Злата.
Известно, что дочка Фреймут не первый год занимается танцами. В Америке, по всей видимости, девочка также проходит обучение. Это видно по ее сторис, где Злата регулярно выкладывает видео с занятий в классе хореографии.
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