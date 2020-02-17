На сегодняшний день в Китае зафиксированы заражения нескольких людей новой опасной болезнью, которая в прошлом наделала много беды

Как сообщает Politeka, об этом говорится в новом ролике на YouTube-канале Big Bang News (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

«Всем привет! Вы на канале Big Bang News. И мы начинаем. Большинство современных людей уверены в том, что многие болезни из прошлого побеждены, поэтому не стоит их опасаться. Но как обстоит дело на самом деле? Специалисты зафиксировали в северном Китае несколько случаев заражения чумой. Только за последний месяц», - отметила ведущая.

По ее словам, ученые начали опасаться возникновения настоящей эпидемии, как это было в прошлом году.

«Ученые пытаются успокоить людей, ссылаясь на незначительное число заболевших. Уверяют в том, что все зараженные находятся в карантине. Но как люди заразились чумой? Это остается загадкой. В поднебесной проживает почти 1,5 млрд человек. А заболели всего несколько человек. На данный момент ситуация остается под контролем, а медики стараются недопустить распространения чумы», - подчеркнула она.

Кроме того, в ролике рассказывается об аномалии в крови астронавтов и о возможном восстании искусственного интеллекта, в связи с чем людей призывают остановить его развитие.

Ранее мы писали, что известно о штурме Бермудского треугольника: о штурме Зоны 51 кое-что, да, но вот о загадочных Бермудах – мало. Или – слышали ли вы о заведении, где весь персонал глухонемой? Нет?

Тогда Вам будет любопытно послушать собирательную подборку самых невероятных фактов о разных сферах деятельности и жизни на Земле.

Напомним, работа за границей: «Германия готова заменить Польшу для украинских заробитчан»

Как сообщала Politeka, как найти работу после вуза: 5 советов

Также Politeka писала, где в Украине можно заработать 15 тысяч гривен без опыта работы: названы вакансии