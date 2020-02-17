Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новое фото в необычном образе

На фото Мейхер позирует в длинном платье, с принтом газеты или чем-то подобным, а также черной куртке. Плечи были у Надежды открыты. Она улыбалась стоя у стены и подняла два пальца вверх. Образ певица дополнила колготками в сеточку и большими каблуками. На фоне можно увидеть еще огромное окно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Приветствую, Инстаграм-цы мои !!! Не смотря на то, что порой жизнь сплошной “Heavy Metal” , желаю всем нам с гордо поднятой головой и чувством собственного достоинства решать проблемы. И конечно, громко рассмеяться в лицо тем , кто нам их создал. Правда , зачастую мы самы Себе их и создаем. Удачи!!!! Люблю", - написала Мейхер.

Фанаты успели написать почти 7 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Шикарная", "Прекрасная и мегазаряд", "Какое платье. Шикарно выглядите", "Надежда, классно выглядишь", "Красотка", "Шикарная женщина", "Е, рок", "Какая потрясающе красивая Надежда", "Крутое платье", "Спасибо", "Как всегда, прекрасны. Какой красивый цвет волос, как называется этот цвет", "Наша Джулия Робертс".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Надежда Мейхер не стесняется демонстрировать подписчикам свою природную красоту.

37-летняя певица, которая, кроме концертов, снимается в кино, ведет телепрограмму, пишет стихи и создает одежду, поделилась в сториз Instagram очень смелым по меркам шоу-бизнеса снимком.

"#ведьмытожелюди" – таким неоднозначным хэштегом сопроводила Надежда снимок.

Что по поводу вида певицы думают ее поклонники, остается загадкой, поскольку функции комментирования в сториз нет, но в целом публика всегда тепло и трепетно реагирует на открытость артистки, засыпая ее комплиментами под каждым из постов в соцсети.

Напомним, Мейхер забыла о белье и едва удержала пышные прелести в тонкой маечке

А еще Politeka писала, что сочная Мейхер без стыда показала свою гордость в бездонном декольте

Также Politeka сообщала, что Мейхер показала себя крупным планом и ошарашила внешним видом



