Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала, как развлекается в воздухе
На фото Настя позирует в черном костюме, местами из сеточки, на полотнах для гимнастики. Она в них раздвинула ноги в воздушном шпагате. Кумейко грациозно смотрелась в них и опустила глаза вниз. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Рыболовные Насти", - коротко подписала фото Кумейко.
Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Оооо надо будет словить тебя в этой студии, очень хочу сфотографироваться с тобой. Ибо я немножко фанат группы NikitA. Безумно красивый голос", "Попалась в сети. Нана?", "Хорошие Насти какие", "ну и растяжка у вас, просто что-то с чем-то".
Ранее мы сообщали, что певица Анастасия Кумейко, которая выступала раньше в составе группы Nikita, оголилась перед камерой.
"На зарядке», - говорится в сообщении под фото.
На опубликованном снимке Кумейко позирует с голыми плечами и без макияжа, а на ее лицо и тело падают тени от жалюзи.
Также на ее шее висит золотое украшение в виде ключа, а в носу красуется сережка.
В комментариях поклонники Анастасии Кумейко позаигрывали с ней и подарили несколько комплиментов.
Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, экс-солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новый образ на фоне штор.
В этот раз Кумейко показала себя в черном боди, которое хорошо подчеркнуло бедра Анастасии. Певица выставила грудь вперед и получилась довольно интересная поза. Можно сразу заметить, что артистка стоит босая на подоконнике между штор. Снимок получился очень нежным и мотивирующим.
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