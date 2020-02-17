Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала, как развлекается в воздухе

На фото Настя позирует в черном костюме, местами из сеточки, на полотнах для гимнастики. Она в них раздвинула ноги в воздушном шпагате. Кумейко грациозно смотрелась в них и опустила глаза вниз. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Рыболовные Насти", - коротко подписала фото Кумейко.

Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Оооо надо будет словить тебя в этой студии, очень хочу сфотографироваться с тобой. Ибо я немножко фанат группы NikitA. Безумно красивый голос", "Попалась в сети. Нана?", "Хорошие Насти какие", "ну и растяжка у вас, просто что-то с чем-то".

Ранее мы сообщали, что певица Анастасия Кумейко, которая выступала раньше в составе группы Nikita, оголилась перед камерой.

"На зарядке», - говорится в сообщении под фото.

На опубликованном снимке Кумейко позирует с голыми плечами и без макияжа, а на ее лицо и тело падают тени от жалюзи.

Также на ее шее висит золотое украшение в виде ключа, а в носу красуется сережка.

В комментариях поклонники Анастасии Кумейко позаигрывали с ней и подарили несколько комплиментов.

Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, экс-солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новый образ на фоне штор.

В этот раз Кумейко показала себя в черном боди, которое хорошо подчеркнуло бедра Анастасии. Певица выставила грудь вперед и получилась довольно интересная поза. Можно сразу заметить, что артистка стоит босая на подоконнике между штор. Снимок получился очень нежным и мотивирующим.

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