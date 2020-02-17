Бывшая солистка группы «Серебро» Ольгя Серябкина показала своим поклонникам роскошное тело в откровенном наряде
Как сообщает Politeka, снимком она поделилась в Instagram.
«Только что спела на Ночном Контакте. Не пропустите в этот четверг, будет интересно», - говорится в сообщении.
На опубликованных снимках Серябкина позирует в черном наряде просто на сцене. Задрав руки, девушка показала роскошные формы, из-за которых ее и полюбила мужская часть поклонников.
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«Хочу тебя и только – женюсь как только смогу», «Хищная птичка», «Настоящая королева», «радует меня голос и твои тело движение», «Прекрасно выглядишь мадемуазель», «Самая красивая», «огонь!», пишут они.
Ранее мы писали, что бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина (Molly) поделилась серией ярких снимков в своем Инстаграм
Красотка позировала в обтягивающем коротком платье с ярким принтом.Певица вела себя дерзки, она кривлялась, поднимала волосы вверх, закрывала глаза, выставляла язык... В общем, девушка была очень активной и явно веселилась.
Ткань наряда обтянула шикарные формы знаменитости. В частности, он выделил ее грудь и красивые бедра.
В посте горячая красотка поздравила всех с Днем святого Валентина. По мнению Ольги, самым ценным подраком являются чувства и впечатления.
"Главное – ваша любовь 💖🦋 И даже если у вас нет второй половинки, то проведите это время особенно!!! Встретьтесь с друзьями, родными или порадуйте себя чем-то. И дарите близким любовь. Я хочу начать прямо сейчас... Я вас очень люблю🦋 Вы – моя мотивация, вдохновение и поддержка во всем. Благодаря вам я чувствую себя любимой каждый миг ❤️❤️❤️ ", - подписала снимки Серябкина, предложив в конце выбрать лучшее ее фото из представленных в посте.
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.